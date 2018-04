Royaume-Uni : le prince Harry et Meghan ont la cote

À la City, contrairement à la valeur d’une assiette reine d'Angleterre qui diminue de moins de 30%, celle du prince Harry et de Meghan monte. Fabrication chinoise, le produit, vendu un peu moins de 15 euros pièce, est très demandé. D'autres accessoires dérivés, comme la bague de fiançailles de Meghan, ont également la cote.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.