Royaume-Uni : les 39 morts découverts dans un camion venaient de Chine

JT 20H - Les 8 femmes et 31 hommes retrouvés morts dans un camion frigorifique près de Londres sont tous d'origine chinoise. Nous faisons le point sur l'évolution de l'enquête et les questions qui subsistent.

Une épouvantable découverte a été faite mercredi 23 octobre près de Londres. Trente-neuf corps ont été retrouvés dans la remorque d'un camion frigorifique. On en sait plus sur le parcours du véhicule et la nationalité des victimes. Toutes venaient de Chine. Mais à quel endroit sont-elles montées dans le conteneur ? S'agit-il d'un réseau organisé de trafic d'êtres humains ?



