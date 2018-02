Royaume-Uni : les mouvements anti-Brexit lancent un nouveau parti inspiré d'En Marche

La première réunion officielle de ses militants s'est tenue ce week-end à Londres dans le but de lancer ce mouvement dès la semaine prochaine. Première étape : débuter une tournée dans l'ensemble du Royaume-Uni pour aller à la rencontre des électeurs, avec d'abord les universités d'Oxford et de Cambridge. "On suit exactement l’exemple de votre monsieur Macron, c’est-à-dire qu’on va faire le tour de la Grande Bretagne, et on va leur poser des questions", explique l'un des fondateurs francophone du parti à France Info.





"En France, la première question, c’était : 'Qu’est ce qui ne va pas avec la France', je crois ? Nous, on va faire la même chose : "What is wrong with Great Britain ?" (Qu’est ce qui ne va pas avec l’Angleterre ?) Et après ça, on va pouvoir leur expliquer : 'Nous, voilà, nous sommes nouveaux. Nous ne sommes ni conservateurs, ni socialistes. Nous sommes au centre, suivez-nous'" poursuit-il, dans un mouvement pour occuper l'espace politique abandonjné par les Libéraux-démocrates, au pouvoir au début de la décennie mais en perdition depuis 2015.