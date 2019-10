Royaume-Uni : les questions que pose la découverte de 39 corps dans un camion

GRANDE-BRETAGNE - Une enquête d'envergure est en cours pour déterminer les circonstances de la mort des 39 personnes retrouvées dans un camion frigorifique à Grays (Essex), près de Londres, dans la nuit de mardi à mercredi. Cette macabre découverte pose de nombreuses interrogations, notamment l'identité des victimes, du chauffeur, et le trajet du camion.

Le chauffeur du camion est un homme âgé de 25 ans, originaire d'Irlande du Nord, un certain Maurice "Mo" Robinson. Futur père de famille, il est toujours en garde à vue après avoir été arrêté dans le cadre d'une enquête pour meurtre. Selon un témoin interrogé par l'Evening Standard, Maurice Robinson se serait évanoui au moment de la découverte des 39 corps.

Au Mail Online, un des amis du chauffeur déclare : "Quand il a ouvert le conteneur et a vu tous les cadavres, il a été absolument horrifié - comme n'importe qui le serait - et a appelé le service d'ambulance qui a alerté la police. J'ai entendu dire que le conteneur était réfrigéré - la température était de -25 degrés et les corps étaient gelés et morts depuis un certain temps." Dans le cadre de l’enquête, deux perquisitions ont été effectuées en Irlande du Nord dans la nuit de mercredi à jeudi, dont une au domicile du chauffeur.