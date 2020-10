Royaume-Uni : plus de 11.000 euros d'amende pour avoir organisé une fête sous chapiteau

Les agents de la police sont alors intervenus, interrompant la partie. Une vidéo, qu'ils ont filmée, montre ce qui s'est passé, et prouve que le chapiteau ne permet pas la moindre aération et par ailleurs que les fêtards ne portent pas de masques.

Les organisateurs se sont défendus auprès des agents, affirmant que l'événement se tenait bel et bien à l'extérieur en dépit d'un toit et des parois du chapiteau. Seulement, comme le rappelle la police et c'est le cas actuellement dans une grande partie des West Midlands, il est proscrit aux habitants de Birmingham de se réunir en groupes de plus de six.