Royaume-Uni : plusieurs personnes poignardées dans un parc de Reading, un suspect interpellé

La ministre de l'Intérieur Priti Patel s'est déclarée "profondément inquiète" et a partagé ses "pensées avec chaque personne impliquée, y compris la police et les secours sur place". Le Premier ministre Boris Johnson a également adressé "ses pensées à ceux affectés par l'incident et ses remerciements aux services d'urgence sur place".

"Nous avons pris acte des messages alertant d'un incident à Forbury Gardens, à Reading. Des policiers sont sur place et ont commencé à enquêter", avait indiqué dans un premier temps la police de la Vallée de la Tamise sur son compte Twitter, qui a ensuite indiqué qu'il n'y avait "aucune indication selon laquelle cet incident serait lié à la manifestation 'Black Lives Matter'qui s'était déroulée plus tôt dans la journée".

Selon un témoin interrogé par la Press association, l'incident s'est déroulé alors que "le parc était plein, beaucoup de gens étaient assis pour boire un verre avec des amis". C'est alors qu'"une personne est arrivée, a soudainement crié des mots inintelligibles et est allé vers un groupe d'une dizaine de personnes, essayant de les attaquer au couteau".

"Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir. Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc", a poursuivi ce même témoin.

Alors que des vidéos montrant l'action de policiers et de secouristes tentant de réanimer des blessés circulaient sur les réseaux sociaux, les autorités ont demandé à ne pas partager ces images difficilement soutenables. L'accès au parc est, lui, resté inaccessible.