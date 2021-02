Quarantaine obligatoire (et payante) : la galère de ressortissants britanniques bloqués à l'étranger

Pas concernés et donc autorisés à rentrer, les résidents britanniques et les Irlandais devront, eux, consentir à de gros efforts financiers. Et pour cause : ils devront observer une période de quarantaine à l’hôtel, à leur charge, pour une période de dix jours, dans un établissement sous surveillance, choisi par les autorités. Un "séjour" facturé 1750 livres, environ 2000 euros, qui engendre d'ores et déjà des difficultés pour certains ressortissants, rapporte le Guardian.

Le journal cite notamment Maria, originaire du Chili, en visite chez sa famille mi-janvier et dans l'incapacité de financer ces frais d’isolement. "Pour moi, c'est impossible de payer cette somme. Il n'y a aucun moyen de le faire", déplore-t-elle. "Je pense qu'il est absolument nécessaire d’être placé en quarantaine et cela ne me dérangerait pas du tout de le faire là-bas", explique-t-elle encore, faisant référence à son lieu de résidence, Bristol. "Mais je suis étudiante et il n'y a aucune chance que nous puissions payer..."

Steven Fleck et sa famille, eux, sont bloqués à Fuerteventura, aux Canaries, depuis mi-janvier et la mise en place du troisième confinement au Royaume-Uni. Aucun avion ne leur a pour l'heure permis de rentrer. "Le vol le plus récent du 2 mars vient d'être annulé. Le prochain - nous croisons les doigts- est le 6 mars" espère-t-il. Ce voyage prolongé qui a engendré un coût important, que Steven estime à 5700 euros, entre l’hébergement à l’hôtel et la nourriture.