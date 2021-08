Royaume-Uni : six morts et des blessés à Plymouth après une fusillade

Un drame sous les yeux des passants. Une fusillade a fait "six morts", dont le tireur présumé et un enfant de 10 ans, et plusieurs blessés jeudi en fin de journée à Plymouth, dans le sud-ouest de l'Angleterre, ont annoncé des responsables locaux. Les forces de l'ordre et les services de secours avaient été appelés en raison d'un "incident grave impliquant des armes à feu" en fin de journée dans une zone résidentielle de la ville proche des docks.

Sur Twitter, le député local Johnny Mercer, évoquant des faits "graves et tragiques", a affirmé que ceux-ci n'étaient pas considérés comme étant de nature terroriste et que le tireur n'est "pas en fuite". La chaîne Sky News, de son côté, affirme que le tireur est mort.