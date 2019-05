Royaume-Uni : Theresa May jette l'éponge

La Première ministre britannique aura résisté pendant trois ans et essuyé plusieurs scandales. Theresa May, trahie par son propre camp, a fini par jeter l'éponge et ce sera le 7 juin 2019. Elle a annoncé ce vendredi 24 mai 2019 sa démission. La chef de gouvernement du Royaume-Uni regrette de ne pas avoir réussi à mener à bien le Brexit. Une déception qui s'est ressentie à la fin de son discours.



