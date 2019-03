Royaume-Uni : les députés prennent le contrôle du Brexit, trois membres du gouvernement démissionnent

"Cet amendement renverse l'équilibre entre nos institutions démocratiques et crée un dangereux et imprévisible précédent pour le futur", a réagi un porte-parole du ministère chargé du Brexit. Avant d'appeler le Parlement à "définir les prochaines étapes" avec "réalisme : toute option envisagée doit être réalisable dans le cadre de négociations avec l'UE", a-t-il souligné.





Ce vote et ces démissions accentuent la crise politique que traverse le pays, avec une Première ministre qui a perdu toute autorité et le contrôle du Brexit, et semble plus que jamais proche de la sortie. Theresa May cherche en effet toujours des soutiens pour passer son accord de divorce négocié avec Bruxelles, déjà massivement rejeté par deux fois par les députés mais dont dépend une sortie ordonnée de l'Union européenne le 22 mai.