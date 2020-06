Royaume-Uni : trois morts lors d'une attaque au couteau dans un parc de Reading, un suspect interpellé

Sur les lieux, un homme de 25 ans originaire de la ville été arrêté et placé en garde à vue, selon la police de la vallée de la Tamise. La police et les secours sont intervenus après avoir reçu des appels leur signalant que plusieurs personnes avaient été poignardées à Forbury Gardens, dans le centre de cette ville de 200.000 habitants à environ 60 kilomètres du centre de la capitale britannique.

"Il a poignardé trois d'entre eux, gravement dans le cou et sous les bras, puis il s'est retourné et a commencé à courir vers moi, on s'est retournés et on a commencé à courir", a expliqué ce coach sportif de 20 ans. "Quand il a réalisé qu'il ne pourrait pas nous rattraper, il a réussi à atteindre une personne à l'arrière du cou et quand il a vu que tout le monde commençait à courir, il est parti du parc", a-t-il raconté.