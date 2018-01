Royaume-Uni : un chirurgien condamné pour avoir gravé ses initiales sur le foie de patients

"Les deux opérations étaient longues et difficiles. J'admets que lors de ces deux occasions, vous étiez fatigué et stressé et que cela a pu affecter votre jugement. Votre conduite vient d'une arrogance professionnelle d'une telle ampleur qu'elle s'est égarée dans un comportement criminel", a affirmé le juge Paul Farrer. "C'est une affaire hors du commun et complexe", avait souligné durant l'audience le procureur Tony Badenoch, estimant qu'il s'agissait d'une affaire "sans précédent juridique en droit pénal". "Le plaidoyer de culpabilité vaut acceptation que ce qu'il a fait n'était pas seulement contraire à l'éthique, mais aussi répréhensible sur le plan pénal", a-t-il ajouté.