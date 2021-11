Royaume-Uni : une députée rappelée à l'ordre pour avoir siégé au Parlement avec son bébé de 3 mois

"D'autres pays montrent qu'il ne doit pas en être ainsi", souligne Stella Creasy sur le réseau social en invitant ceux qui le souhaitent à rejoindre le projet This mum votes "pour que la politique et la parentalité puissent se mélanger" et aider de jeunes mères à se présenter aux élections. En 2018, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern était devenue un symbole des mères qui travaillent en amenant son bébé Neve à l'Assemblée générale de l'ONU à New York. En 2016, une députée avait également donné le sein à sa fille en pleine session parlementaire en Islande. Si la scène avait interpellé en dehors des frontières, faisant le tour des médias internationaux, elle a été accueillie sans surprise dans le pays.