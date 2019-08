Royaume-Uni : une panne géante plonge momentanément les transports de Londres dans le noir

Gares à l’arrêt et feux de signalisation éteints. Et ce en pleine heure de pointe. C’est ce qu’ont subi les habitants de Londres et du sud-est du Royaume-Uni ce vendredi 9 août à cause d’une panne électrique d’ampleur. D’après la compagnie d’électricité Northern Powergrid, dont 110.000 clients ont été touchés, la coupure a débuté à 17h10, heure locale, et tout était revenu à la normale dans les environs de 18h (19h en France). A 18h30 locales, l'opérateur britannique a fait savoir que le problème était résolu, affirmant qu’il avait été causé par l’arrêt de deux groupes électrogènes.