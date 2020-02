L'Argentine sous le choc après le décès d'un jeune de 18 ans battu à mort par huit rugbymen

"Les accusés, profitant de l'inadvertance de la victime, qui se trouvait de dos en train de discuter avec des amis, ont donné le premier coup par derrière, parvenant ainsi à la déstabiliser et la faire chuter au sol dans un état de vulnérabilité", a détaillé le magistrat au moment d'annoncer sa décision. Auparavant, un témoin a déclaré à la justice avoir entendu les jeunes joueurs de rugby, issus d'un milieu plus aisé que leur victime, dire : "On va te tuer, racaille de merde." Ils évoluaient au Club Nautico Arsenal, dans la localité de Zarate, au nord de la capitale, et se trouvaient, en l'occurrence, en vacances à Villa Gesell.