Rumeurs sur la santé mentale de Trump : pourquoi sa visite médicale ne changera pas grand chose

"Donald Trump ? Il est vif comme l'éclair". Quand on demande à Hogan Gidley, porte-parole de la Maison Blanche, comment se porte le président des Etats-Unis, celui-ci répond sans sourciller. Un optimisme qui fait pourtant grincer des dents les détracteurs du milliardaire, persuadés que la visite médicale prévue ce vendredi n'apportera aucune information sur ses aptitudes mentales, de plus en plus mises en cause ces dernières semaines.





Difficile de donner tort aux opposants de Donald Trump sur la pertinence du passage devant le médecin du locataire du bureau d'Ovale, tant celui-ci devrait être sommaire. Le bilan de santé devrait en effet se limiter au poids, à la pression artérielle et au taux de cholestérol du dirigeant, âgé de 71 ans. Doit-il s'attendre à des examens psychiatriques ? "Non", a tranché lundi Hogan Gidley. L'homme le plus puissant du monde devra se contenter d'un examen basique, auquel il n'est d'ailleurs pas tenu : le président des Etats-Unis n'a en effet aucune obligation de se soumettre à un bilan de santé, ni d'en rendre publics les résultats. Mais c'est devenu une tradition. Et ses détracteurs souhaiteraient que Donald Trump accorde un peu plus de temps à la médecine.