Rupture du contrat des sous-marins : "Il s'agissait d'un partenariat stratégique sur 50 ans avec l'Australie"

Coup de théâtre : Canberra a finalement tourné le dos à la France, pour nouer un partenariat avec les États-Unis et le Royaume-Uni pour la livraison de sous-marins, nucléaires cette fois-ci. Un véritable camouflet pour Paris, comme l'explique à LCI Jean-Pierre Maulny, directeur adjoint de l’Institut de relations internationales et stratégiques (Iris).

Cette résiliation de contrat est-elle un "coup dans le dos", comme l'a martelé le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ?

Oui. Nous avions ce contrat avec les Australiens, il est rompu brutalement. Les Américains ont d'abord souhaité conclure une alliance de sécurité dans la région avec les Britanniques et les Australiens. Et ils ont dû faire pression sur eux. Les Australiens, qui ont fait l'objet d'un embargo de la Chine, étaient beaucoup plus inquiets en termes de sécurité qu'ils ne pouvaient l'être il y a cinq ans, lors de la conclusion du contrat. À un moment, la question des sous-marins est entrée dans la discussion. D'où cette vente. Sachant que les Américains n'ont jamais vendu de sous-marins nucléaires, qu'on ne sait pas de quel type d'appareils il s'agira. Il se pourrait d'ailleurs que ce soit des sous-marins britanniques.

Dans quelle mesure s'agissait-il d'un contrat important pour la France ?

On y avait mis énormément d'énergie. Ce contrat avait été gagné de haute lutte dans une compétition avec les Allemands et les Japonais, sans les Américains à l'époque. Ils sont entrés "par la fenêtre" ces derniers mois. C'est ce qui agace énormément les Français : on est, théoriquement, entre alliés. C'est une forme de trahison. Il faut savoir qu'il s'agit d'un très gros contrat, plus de 30 milliards d'euros pour 12 sous-marins. Ce sont des appareils de la taille du Barracuda, très gros. Nous avions fait un énorme effort diplomatique pour gagner ce contrat, qui allait beaucoup plus loin qu'une simple vente : il s'agissait d'un partenariat stratégique sur 50 ans avec l'Australie ! On s'était engagé pour la sécurité de la région.

Il s'agissait par ailleurs de sous-marins nucléaires, convertis pour être conventionnels. On était donc capable de fournir ce que demande aujourd'hui l'Australie. C'est une rupture d'alliance, brutale. Et imprévue : Américains et Britanniques se sont bien gardé de prévenir les Français qu'ils étaient en train de négocier. D'où la colère de Paris sur le sujet. D'autant plus que les Australiens étaient en train de faire pression sur Naval Group pour faire baisser le prix du contrat…