Russie : à la découverte de Krasnoyarsk avec le Transsibérien

Le Transsibérien est un monde à part. Depuis quelques années, ce train s'est normalisé et s'est modernisé. Ce voyage sur la voie ferrée russe nous permet de découvrir de grandes villes sibériennes comme Krasnoyarsk. Elle se trouve à plus de 2 300 kilomètres de Iekaterinbourg, soit près de 39 heures de train. Fondée par les Cosaques en 1628, Krasnoyarsk conserve de vieilles maisons en bois, la figure de Lénine et les bulbes des églises orthodoxes.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 06/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 6 juin 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.