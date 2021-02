Russie : accusé de diffamation, Navalny demande à la juge "d'aller prendre des cours" de droit

Cet homme de 94 ans est en effet un vétéran de la Seconde guerre mondiale. Entré dans la résistance à 14 ans, il est envoyé au front trois ans plus tard. Il sera grièvement blessé en traversant la rivière Oder en Pologne, en avril 1945. Après le conflit, il devient diplômé de l'école des officiers et servira dans l'armée de l'air durant quarante ans, jusqu'à sa retraite en 1982. Depuis, le vétéran est souvent mis en avant par le pouvoir. Notamment l'été dernier dans un clip de campagne où il défend le référendum ayant renforcé les pouvoirs de Poutine. Un clip qui n'a pas plu du tout à Alexeï Navalny…

L'opposant est en effet accusé d'avoir diffusé des informations "mensongères" et "injurieuses" à l'égard d'Ignat Artiomenko. Il avait en effet qualifié les intervenants dans cette vidéo, dont le vétéran, de "honte de la Nation" et de "traîtres". Des propos sur lesquels il a eu l'occasion de s'expliquer lors de l'ouverture du procès, le 5 février. Il a accusé les proches et les autorités de manipuler Ignat Artiomenko et de mettre sa vie en danger dans le but d'infliger un procès politique à l'opposant.

"Il ne vivra pas jusqu'à la fin du procès ! S'il lui arrive quelque chose, vous serez coupables !", lance-t-il. Avant d'ajouter : "Vous brûlerez en enfer pour avoir organisé cette mascarade".