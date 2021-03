Un "camp de concentration" : Alexeï Navalny décrit son lieu de détention en Russie

La colonie pénitentiaire est l'un des 684 camps de travail russes, dans lesquels vivent 393.000 prisonniers. Konstantin Kotov, un opposant qui y a été détenu plus d’un an pour avoir enfreint la loi sur les manifestations, évoquait ainsi une absence de temps libre et une coupure du monde extérieur. Alexeï Navalny décrit quant à lui une omniprésence des caméras. "Tout le monde est sous surveillance et la moindre infraction donne lieu à un rapport", rapporte le texte.