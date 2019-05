Avion en flammes à Moscou : le Soukhoï Superjet-100, une fierté russe pointée pour son manque de fiabilité

Qu'est-il arrivé au Soukhoï Superjet-100 de la compagnie russe Aeroflot ? Mis en service pour la première fois en juin 2017 selon le site spécialisé Flightradar 24, l'avion transportait 78 personnes, équipage et passagers confondus, et effectuait le trajet entre Moscou et Mourmansk dimanche 5 mai lorsqu'il a été contraint de faire demi-tour après avoir émis un signal de détresse. Le vol SU1492 a atterri en catastrophe à l'aéroport moscovite de Cheremetievo après avoir été, selon le commandant de bord, touché par la foudre. L'accident a causé la mort de 41 personnes et le spectaculaire embrasement de l'appareil.





Alors l'enquête va devoir déterminer les circonstances exactes de la tragédie, et que l'éventualité d'une immobilisation des Superjet "est prématurée" selon un porte-parole de l'agence russe Rossaviatsia, le cas des SSJ100 interroge. En effet, ce modèle d'avion, plutôt récent mais décrié pour sa fiabilité, a déjà fait la Une à plusieurs reprises pour d'autres incidents.