Russie : ce que l'on sait après l'atterrissage d'urgence d'un avion de ligne qui a fait 41 morts à Moscou

Quatorze minutes plus tard, "nous sommes parvenus à rétablir la liaison via la fréquence d'urgence, mais elle était courte et fonctionnait seulement par intermittences. (...) Nous avons pu dire quelques mots puis le contact a disparu", a-t-il indiqué. Selon le commandant du vol SU1492 de la compagnie Areoflot, c'est à cause du violent atterrissage que l'appareil a pris feu. "La raison est sûrement la suivante : les réservoirs étaient pleins", a-t-il ajouté. Et d'expliquer ensuite pourquoi il n'avait pas pu réduire les risques liés à cette menace : "Il était dangereux d'effectuer une manœuvre pour vider les réservoirs au-dessus de Moscou", a expliqué une source anonyme, interrogée par l'agence Interfax.





"L'avion a émis un signal de détresse après le décollage. Il a tenté un atterrissage d'urgence, n'a pas réussi la première fois et, à la deuxième tentative, le train d'atterrissage a frappé (le sol), puis le nez, et il s'est enflammé", avançait peu après l'accident cette même source. Des propos confirmés par les passagers survivants. "L'atterrissage a été dur, on a presque perdu connaissance de peur. L'avion a rebondi sur le tarmac comme une sauterelle et a pris feu au sol", a témoigné Piotr Egorov, dans les colonnes du tabloïd Komsomolskaïa Pravda. Une vidéo, relayée par les médias russes, montrant des images de vidéosurveillance de l'aéroport moscovite de Cheremetievo, vient accréditer ce scénario qui a coûté la vie à 41 passagers.





Selon des sources au sein des services d'urgence citées par la presse locale, deux "boîtes noires" de l'appareil ont été retrouvées sur les lieux de l'accident et transmises aux enquêteurs. "Une enquête criminelle pour violation des règles de sécurité" a été ouverte, a indiqué dans un communiqué le Comité d'enquête. Elle devra déterminer les causes du drame.