Russie : chaînes de solidarité et flashmobs de Saint-Valentin pour soutenir l'épouse d'Alexeï Navalny

L'amour en guise d'arme. Des centaines de femmes ont manifesté dimanche à Moscou et dans d'autres villes de Russie pour la Saint-Valentin, dans une action symbolique de soutien à l'épouse de l'opposant emprisonné Alexeï Navalny et aux personnes arrêtées lors des récentes manifestations.

"Nous voulons montrer que nous sommes pour l'amour et contre la violence. Des filles très courageuses et gentilles sont venues ici", a déclaré une étudiante de 22 ans, Daria Obraztsova, disant souhaiter "que la liberté et la justice règnent dans notre pays".

À Moscou et Saint-Pétersbourg des habitants ont organisé des flashmobs de la Saint-Valentin dans des cours d'immeubles et sur les places, allumant leurs lampes sur leurs téléphones pour soutenir l'opposant emprisonné. Présent sur la place Manezhnaya près du Kremlin, Alexander Kozhokar, a dit craindre que la Russie ne devienne une "dictature". "J'ai peur de penser à la suite des événements", a déclaré cet ouvrier de 28 ans qui réside à Mytishchi, près de Moscou.

Des manifestations de soutien à Alexeï Navalny, arrêté sitôt rentré en Russie mi-janvier et condamné début février à presque trois ans de prison, se sont soldées par plus de 10.000 arrestations à travers tout le pays. Son équipe a publié dimanche sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos de rassemblements similaires dans plusieurs villes du pays, avec des Russes allumant des lampes de poche, des bougies et des petites lanternes.

"L'amour est plus fort que la peur", indiquait un panneau électronique sur une tour résidentielle de la ville sibérienne de Tomsk, selon une de ces vidéos.