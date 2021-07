Russie : un avion disparaît dans l'est du pays

Que s'est-il passé ? Les autorités russes ont perdu mardi la trace d'un avion qui transportait 28 passagers dans l'est de la Russie. Parmi eux, se trouvent six membres d'équipage et un ou deux enfants, indiquent les agences Interfax et RIA Novosti. Lors d'une liaison entre Petropavlovsk-Kamchatsky et Palana, dans la péninsule du Kamchatka, l'appareil AN-26 a brutalement cessé d'émettre ses signaux de reconnaissance, ont indiqué les services de sécurité nationaux, relayés par les médias locaux.