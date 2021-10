Les Russes devront se rendre à Varsovie pour avoir un visa américain, "une humiliation proche du sadisme"

"Nous ne donnerons plus de nouveaux rendez-vous pour des visas d'immigration à des ressortissants russes à Moscou", a déclaré à l'AFP un porte-parole du département d'État américain. Il faudra désormais se rendre à l'ambassade des États-Unis à Varsovie pour faire une demande de visa, a-t-il ajouté, précisant que cette décision était entrée en vigueur depuis le 12 octobre.

La tension est montée encore d'un cran entre Washington et Moscou. Les États-Unis ont cessé de délivrer des visas d'immigration en Russie, forçant les Russes qui veulent en faire la demande à se rendre en Pologne. Un choix en réponse aux restrictions imposées par les autorités russes, a fait valoir la diplomatie américaine dimanche 24 octobre. Moscou a dénoncé quant à elle "une humiliation proche du sadisme".

Les autorités américaines ont "détruit" leur système consulaire en Russie et "transformé une procédure technique banale pour le XXIe siècle en véritable enfer", a déploré dimanche la porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova sur son compte Telegram, évoquant "une humiliation proche du sadisme". "C'est un coup porté aux familles et aux proches, ces liens qui font vivre les relations entre les pays et leurs peuples", a-t-elle ajouté, dénonçant également une atteinte à "la liberté de circulation".

Ces dernières années, le fonctionnement des ambassades et consulats russes et américains a été perturbé de part et d’autres par des expulsions croisées de diplomates entre les deux pays rivaux. Lors de la visite il y a deux semaines en Russie de la numéro trois de la diplomatie américaine Victoria Nuland, le sujet de ces tensions a été abordé, sans toutefois permettre d'aboutir à une solution.