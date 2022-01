La Russie peut attaquer l'Ukraine "à tout moment", alerte Washington

"Nous sommes à un stade où la Russie peut lancer à tout moment une attaque en Ukraine." Les États-Unis ont fait part de leur grande inquiétude à propos de la situation en Europe de l'Est, ce mardi 18 janvier. Le gouvernement américain s'alarme en effet de manœuvres en cours au Bélarus, pays frontalier de l'Ukraine. Vladimir Poutine est "en train de monter un dispositif de forces lui donnant plusieurs options", a estimé le porte-parole du Pentagone. Une responsable du département d'État américain, équivalent de notre ministère des Affaires étrangères, voit également d'un très mauvais œil les exercices conjoints entre Russie et Biélorussie. Elle considère qu'ils vont "bien au-delà de la normale" et pourraient annoncer une présence militaire permanente. L'administration américaine redoute, par ailleurs, un possible déploiement d'armes nucléaires dans ce pays allié aux Russes.