Russie : face aux "limites" de la "politique des sanctions", Macron veut une nouvelle stratégie

Alors que les Européens tentent de s'imposer face à Moscou, Emmanuel Macron plaide pour plus de fermeté. Le président français a affirmé mardi à Bruxelles que l'UE avait "besoin de recadrer très profondément" sa relation avec Moscou et que "la politique des sanctions" était arrivée à ses "limites", envers la Russie comme envers le Bélarus. En d'autres termes, Bruxelles ne peut plus se contenter de taper sur les doigts de Moscou, les sanctions distribuées semblant pour l'instant avoir peu d'effets. Le chef de l'État français a estimé qu'il ne fallait plus être "simplement réactif" mais "définir une stratégie de court, moyen et long terme" avec la Russie.