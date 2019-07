L'opposant russe Alexeï Navalny victime d'une "allergie bizarre", un "agent toxique" soupçonné

Alexeï Navalny souffre notamment d'un gonflement des paupières et a de multiples abcès sur le cou, le dos, le torse et les coudes, a expliqué Anastassia Vassilieva, son médecin personnel, dans un message diffusé sur Facebook. "Nous ne pouvons pas exclure que sa peau ait subi un impact toxique et été endommagée par une substance chimique inconnue via une personne tierce", a-t-elle affirmé dimanche, après s'être rendue à l'hôpital où se trouve Alexeï Navalny. Dans un nouveau message posté lundi matin sur le réseau social, elle a estimé qu'un "agent toxique" serait vraisemblablement à l'origine de l'allergie. La médecin appelle à faire une analyse chimique du linge de lit dans la cellule de son patient.





De son côté, Olga Mikhaïlova, l'avocate de l'opposant, a affirmé n'avoir pu voir son client qu'après avoir "fait un scandale" devant les policiers postés à la porte de sa chambre d'hôpital. "On ignore pour l'instant ce qui lui est arrivé, mais cela a l'air très bizarre", a-t-elle écrit sur Facebook.





Alexeï Navalny, 43 ans, est l'opposant numéro un au Kremlin. Il a été renvoyé en prison mercredi, à deux jours d'un rassemblement de l'opposition pour des élections libres, qui s'est soldé samedi par plus de 1.400 arrestations à Moscou, selon une ONG spécialisée dans le suivi des manifestations.