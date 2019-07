Russie : l'Union européenne dénonce les arrestations massives lors d'une manifestation

L'Union Européenne a publiquement pris position sur les plus de 1.000 arrestations effectuées par la police russe à Moscou samedi 27 juillet, durant une manifestation organisée par l'opposition. "Ces détentions et le recours disproportionné à la force contre des manifestants pacifiques (...) portent une fois de plus gravement atteinte aux libertés fondamentales d'expression, d'association et de réunion", a ainsi déclaré la porte-parole de la cheffe de la diplomatie européenne Federica Mogherini.