Russie : interdit de candidature à la présidentielle, le blogueur d'opposition Alexeï Navalny appelle au boycott

En octobre, Alexeï Navalny avait été déclaré inéligible jusqu’en 2028 par la Commission électorale à cause d’une condamnation à 5 ans de prison avec sursis pour détournement de fonds, une affaire qu’il juge montée de toutes pièces. Il accuse le Kremlin de torpiller sa candidature, la commission centrale des élections l'ayant déjà déclaré l'été dernier inéligible pour la même raison que celle invoquée lundi.





Alexeï Navalny a été interpellé et détenu à trois reprises cette année pour avoir organisé des rassemblements politiques non autorisés. "Il est évident que ces affaires ont été fabriquées pour ne pas me laisser me présenter", a dénoncé M. Navalny lors des débats publics précédant la décision, s'appuyant sur une décision de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH).