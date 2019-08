Fonte des glaces : la Russie annonce la découverte de cinq îles

Ces découvertes résultent de la fonte d'un glacier située dans la région de la calotte de Nansen. Dans une interview auprès de Newsweek, l'océanographe Tom Rippeth a expliqué que, aussi surprenante soit-elle, cette découverte n'a rien d'extraordinaire, un glacier étant une "rivière de glace transportant de la neige et de la glace des terres les plus hautes vers la mer".





Les scientifiques russes, eux, avaient informé du fait que le réchauffement climatique et la fonte des glaces, de l’ordre de dizaines de mètres par an, avaient contribué à l’émergence de nouvelles îles. Des îles aussitôt revendiquées par la Russie : "Comme l’a dit notre président [Vladimir Poutine], les frontières de la Fédération de Russie ne se terminent nulle part. Je pense que ces îles n’appartiennent à aucun État particulier et que personne ne viendra nous les réclamer. Et c’est très bien ainsi. Si nous les avons découvertes, les autres pays auraient pu le faire", a déclaré le vice-président de la commission de la Défense à la Douma, le parlement russe.