Russie : les avocats d'Alexeï Navalny réclament son transfert à Moscou "pour l'empêcher de mourir"

Selon elle, il "ne reçoit pas d'aide médicale" appropriée dans l'hôpital pour prisonniers tuberculeux où il se trouve, alors qu'il souffre d'une double hernie discale et de perte de sensibilité aux jambes et aux bras. Elle a réclamé son transfert immédiat "dans un hôpital civil" de Moscou "pour l'empêcher de mourir". Alexeï Navalny a cessé de s'alimenter depuis le 31 mars dernier.

Prêt à sacrifier sa vie. L'opposant russe Alexeï Navalny, en grève de la faim contre ses conditions de détention, semble plus que jamais en danger de mort. "Il est très faible, il a du mal à s'asseoir et à parler", a déclaré, après lui avoir rendu visite, une de ses avocates Olga Mikhaïlova ce mardi.

Le sort de l'opposant, et plus globalement les relations entre Bruxelles et Moscou, était au programme d'une réunion lundi des ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne. Le diplomate en chef de l'UE, Josep Borrell, a rendu les autorités russes "responsables" de sa santé, tout comme plus tard le chef de la diplomatie britannique Dominic Raab.

Le conseiller à la sécurité nationale de Joe Biden a prévenu sur la chaîne américaine CNN qu'"il y aura des conséquences si M. Navalny meurt". Le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, a également évoqué la "responsabilité majeure" de Vladimir Poutine sur le sort de l'opposant.