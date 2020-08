Alexeï Navalny : l'hôpital où l'opposant russe est soigné assure n'avoir retrouvé "aucun poison" dans son organisme

Le bras droit de l'opposant, Léonid Volkov, avait pour sa part dénoncé une "décision politique et non pas médicale". "Ils attendent que les toxines sortent et cessent d'être détectées dans le corps. Il n'y a ni diagnostic, ni analyse. La vie d'Alexeï est en grand danger", avaitt-il écrit sur Twitter.

Alexeï Navalny, l'un des critiques les plus féroces du Kremlin, se rendait de Tomsk à Moscou en avion quand il a fait un malaise jeudi matin. L'appareil a dû faire un atterrissage d'urgence à Omsk, en Sibérie occidentale. L'opposant y a été admis à l'hôpital, placé en réanimation et relié à un respirateur artificiel. Ses alliés ont alors dit être persuadés qu'il a été victime d'un "empoisonnement intentionnel".

Un avion médicalisé a été affrété dans la nuit de jeudi à vendredi depuis l'Allemagne par une ONG avec l'objectif d'y rapatrier ensuite Alexeï Navalny. "C'est clairement plus sûr à bord d'un avion moderne qu'à l'hôpital à Omsk, transférez le le plus vite possible", avait plaidé Léonid Volkov. La France et l'Allemagne avaient offert jeudi "toute aide médicale", le président français Emmanuel Macron, "extrêmement préoccupé", et la chancelière allemande Angela Merkel, "bouleversée", demandant respectivement "clarté" et "transparence" sur l'état de l'opposant. Londres s'est dit "profondément préoccupé" par cette affaire, et l'UE a estimé que "les responsables" devraient "rendre des comptes".