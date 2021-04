Russie : malade, Alexei Navalny assure qu'il continuera sa grève de la faim

La semaine dernière, ses proches avaient exprimé leur crainte concernant la vie de l'opposant politique. Et pour cause. Celui-ci souffre déjà de fortes douleurs au dos et a perdu de la sensibilité dans les deux jambes. Mais ce n'est pas tout. L'an passé, l'opposant a survécu à un empoisonnement. Après avoir été soigné en Allemagne, Alexei Navalny était rentré en Russie où il avait été directement arrêté en janvier dernier. Un mois plus tard, l'ennemi de Vladimir Poutine était condamné à deux ans et demi de prison pour fraude dans une affaire remontant à 2014, qu'il dénonce comme politiquement motivée.

Depuis son arrivée dans le camp pénitentiaire, l'opposant russe a déjà perdu huit kilos. Un amaigrissement que la figure du mouvement anticorruption associe au fait "qu'on ne le laisse pas dormir et qu'il est réveillé huit fois par nuit" par les gardiens, selon un message rédigé par ses proches. Il est détenu dans la colonie pénitentiaire de Pokrov, 100 km à l'est de Moscou - réputée l'une des plus dures de Russie. Dans la soirée, le journal pro-Kremlin Izvestia a annoncé que l'opposant avait été transféré dans une unité médicale, car il montrait des "signes d'une maladie respiratoire, notamment une forte fièvre".