Russie : Mikhail Popkov, un ancien policier, reconnu coupable de 78 meurtres de femmes

Il est le tueur en série le plus sanguinaire de l'histoire contemporaine de la Russie. Un ancien policier russe, qui avait déjà été condamné à la prison à vie en 2015 pour le meurtre de 22 femmes, a été reconnu coupable lundi 10 décembre de 56 meurtres supplémentaires. La Cour régionale d'Irkoutsk, en Sibérie, a reconnu Mikhail Popkov coupable d'avoir tué 56 femmes entre 1992 et 2007, a annoncé le bureau du procureur, cité par l'agence Interfax. Il a été condamné à une deuxième peine de prison à vie. Avec 78 féminicides au total, il bat largement le triste "record" des deux autres tueurs en série les plus connus de Russie.





Mikhail Popkov avait "un besoin pathologique de tuer des gens", assure le communiqué. Il a aussi été reconnu coupable d'avoir violé dix de ses victimes. Condamné une première fois en 2015 pour le meurtre et le viol de 22 femmes, il avait ensuite avoué 59 crimes supplémentaires, mais la police n'a jamais pu prouver la véracité des faits pour trois d'entre eux.