Russie : plus de 1000 arrestations pendant une manifestation réclamant des élections libres

Plus de mille de personnes ont été arrêtées ce samedi de la capitale russe. Ils participaient à une manifestation non autorisée de l'opposition pour réclamer des élections libres. Au total, "1.074 personnes ont été arrêtées pour des infractions diverses au cours d'une manifestation non autorisée", a déclaré la police de Moscou, citée par des agences de presse Tass et Ria Novosti.





Sur plusieurs vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, notamment par des médias russes comme la Novaya Gazeta, la police russe est filmée en train d'arrêter ou de frapper des manifestants.