Russie : plus de 1 500 opposants arrêtés lors de manifestations contre Vladimir Poutine

À deux jours de l'investiture de Vladimir Poutine pour son quatrième mandat présidentiel, des milliers de Russes se sont mobilisés. Plus de 1 500 manifestants ont été interpellés par la police, dont son principal opposant Alexeï Navalny. Vladimir Poutine, lui, reconduit au pouvoir jusqu'en 2024 aimerait en finir avec ces contestataires.



