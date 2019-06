Russie : la manifestation en soutien au journaliste Ivan Golounov réprimée avec violence

La marche a rassemblé plus d'un millier de personnes et donné lieu à des arrestations particulièrement musclées. La police est allée jusqu'à fermer au public la Place Rouge, qui est l'une des principales artères du centre et un populaire parc de la capitale. Plusieurs personnes arrêtées, dont un photographe de presse, ont affirmé avoir été passés à tabac par la police, qui leur refuse l'accès à un médecin, selon OVD-Info.





Parmi les personnes arrêtées figurait le principal opposant au Kremlin, Alexeï Navalny, qui a fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires et détentions ces dernières années. Il risquait jusqu'à 30 jours de prison, mais a finalement été libéré dans la soirée. "Le pouvoir a terriblement peur de la démonstration de solidarité fantastique et unanime dans l'affaire Golounov. Il est donc important pour eux de détruire d'abord la solidarité générale, puis d'intimider et d'emprisonner ceux qui insistent", a déclaré plus tôt sur Twitter Alexeï Navalny.