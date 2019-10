Russie : un barrage cède dans une mine d'or en Sibérie, au moins 15 morts

DRAME - La rupture d'un barrage dans une mine d'or de la région de Krasnoïarsk, au sud-ouest de la Sibérie, a fait au moins 15 morts ce samedi matin. D'importants moyens de secours ont été mobilisés sur place. Treize personnes restent portées disparues.

Ce type d'accident n'est malheureusement pas rare et souvent grave. Selon le ministère russe des Situations d'urgence, au moins 13 personnes ont été tuées après la rupture ce samedi 10 octobre au matin d'un barrage dans une mine d'or de la région de Krasnoïarsk en Sibérie. La destruction du barrage a en outre fait plusieurs blessés et au moins 12 ouvriers ont été hospitalisés, ont indiqué pour leur part les sauveteurs dépêchés sur place. Treize personnes sont portées disparues.

L'agence moscovite Interfax, citant des responsables locaux sans les identifier nommément, explique que le barrage qui a cédé n'était pas déclaré auprès du Service de surveillance environnementale, industrielle et nucléaire. Il était donc illégal au yeux de la loi. L'entreprise russe Sibzoloto, à qui il appartient, n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. En réaction à ces révélations, les autorités locales ont d'ores et déjà annoncé l'ouverture d'une enquête criminelle pour "violation des règles de sécurité".

Plus de 270 sauveteurs et 50 engins sont impliqués dans les opérations de recherche et de sauvetage. Le président russe Vladimir Poutine a donné l'ordre aux autorités d'assister les victimes et d'identifier les causes de l'accident, a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.