Russie : un élève attaque ses camarades à la hache et au cocktail Molotov, blessant six personnes

Une violence inouïe. Ce vendredi, un adolescent a attaqué à la hache et au cocktail Molotov son école de Sibérie, blessant six élèves avant de se mutiler, selon les autorités, quelques jours après un fait divers relançant le débat sur la sécurité des établissements scolaires russes. A Oulan-Oudé, en Bouriatie, près de la frontière mongole, un adolescent d'environ 15-16 ans "a attaqué des élèves de 7e classe (12-13 ans, ndlr) avec une hache et a ensuite mis feu à l'école avec une bouteille remplie de liquide inflammable", a annoncé le Comité d'enquête russe dans un communiqué.