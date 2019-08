Russie : une nouvelle manifestation de l'opposition réprimée à Moscou, plus de 800 arrestations

Nouvelle journée de répression dans les rues de Moscou. Plusieurs centaines de personnes ont été interpellées samedi lors d'une nouvelle manifestation pour des élections libres. Les autorités ont accentué leur pression sur l'opposition, lançant une enquête pour "blanchiment" contre l'organisation du principal opposant au Kremlin Alexéi Navalny.





Selon l'ONG OVD-Info, spécialisée dans le suivi des arrestations, et la police, plus de 800 personnes ont été interpellées lors de cette manifestation. Cette dernière, non autorisée, réclamait l'ouverture des élections locales du 8 septembre à Moscou aux candidats de l'opposition. Ces arrestations font suite à une autre action de protestation réprimée le weekend dernier. Celle-ci s'était soldée par près de 1400 arrestations. Du jamais vu depuis le retour en 2012 au Kremlin du président Vladimir Poutine.