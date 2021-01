Russie : Poutine nie être le propriétaire d'un palais sur le bord de la mer Noire

Aussi "élaboré" soit-il, ce "mensonge" rencontre un franc succès sur internet. La vidéo a en effet été vue plus de 86 millions de fois sur Youtube. Une vidéo dans laquelle Navalny assure, documents à l'appui, que Vladimir Poutine profitait d'une somptueuse propriété financée par la corruption, sur les bords de la mer Noire.

Dénonçant des affirmations visant à "laver le cerveau" des Russes, Vladimir Poutine a évoqué l'absence de toutes preuves. Cette réaction n'en demeure pas moins notable : en général, il se refuse de prononcer le nom de son principal détracteur. C'était sans compter le succès de ce documentaire, donc, mais aussi la démonstration de force du week-end, laquelle a poussé le dirigeant à s'exprimer publiquement.

Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont descendues dans la rue. Fait marquant, les manifestations étaient partout en Russie, et non pas cantonnées à Moscou. Plus de 3700 protestataires ont été interpellés, parfois brutalement, et un premier a été condamné lundi à 10 jours de prison, selon l'agence TASS.