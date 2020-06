Russie : Vladimir Poutine président jusqu'en 2036 ?

En cas d'issue favorable, Vladimir Poutine pourrait s'offrir une décennie supplémentaire au pouvoir. Au Kremlin depuis 2000, le sexagénaire s'ouvrirait ainsi les portes à deux nouveaux mandats potentiels à partir de 2024, soit jusqu'en 2036. La réforme constitutionnelle comprend aussi d'autres dispositions avec notamment des pouvoirs présidentiels supplémentaires, le droit à de nouveaux minimums sociaux et économiques (salaire minimum par exemple) ainsi que le renforcement de certains éléments identitaires et ultra-conservateurs (mention de la "foi en Dieu" et mariage réservé à une union entre un homme et une femme exclusivement).

Bien qu'ayant connu une certaine baisse de popularité ces dernières années, Vladimir Poutine reste une personnalité politique très appréciée des Russes si bien que l'hypothèse d'un référendum défavorable paraît hautement improbable.