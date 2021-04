Russie : Poutine signe la loi l'autorisant à exercer deux mandats de plus et de rester au pouvoir jusqu'en 2036

Cela fait 21 ans qu'il est au pouvoir, et il pourrait y rester encore 15 années de plus. Le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, a paraphé ce lundi de Pâques la révision constitutionnelle qui lui permettra de concourir à deux nouveaux mandats de six ans de président de son pays.

La nouvelle modification de la loi fondamentale de Russie interdit dorénavant à toute personne d'exercer plus de deux mandats présidentiels de six années, le président russe aurait alors dû quitter le pouvoir en 2024. Mais, après une initiative de députés de la Douma, un amendement a été adopté pour gommer les précédents mandats présidentiels déjà exercés par Vladimir Poutine, qui a déjà été élu à quatre reprises président de la Russie. Il pourra aller jusqu'à six mandats de chef de la Russie.