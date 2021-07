S'estimant censuré, Donald Trump porte plainte contre Facebook, Twitter, Google et leurs patrons

C'est depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, que le milliardaire a décidé de frapper un grand coup médiatique. "Aujourd’hui, aux côtés de l'America First Policy Institute" - une organisation qui promeut les politiques défendant "l'Amérique d'abord" de Donald Trump - "je dépose, en tant que principal représentant, une action collective majeure en justice contre les géants de la tech comprenant Facebook, Google et Twitter, ainsi que leurs patrons Mark Zuckerberg, Sundar Pichai et Jack Dorsey", a-t-il martelé depuis un podium où son nom était inscrit. Devant lui : des spectateurs, invités pour l'occasion, qui n'ont pas manqué d'applaudir le combat judiciaire dans lequel se lance le républicain.