Sainte-Marie-du-Mont fête le 74ème anniversaire du Débarquement

Le Débarquement américain date désormais de 74 ans. Un hommage a été rendu aux militaires tombés à Sainte-Marie-du-Mont, dans la Manche, en 1944. Malgré le froid et la pluie, le public a tenu à se rendre sur la plage d'Utah Beach pour assister à la cérémonie qui s'est terminée par les hymnes nationaux. Certains visiteurs ont déposé quelques roses sur le sable.



