"Mon silence ne fait pas de moi un criminel" : qu'est-ce que le droit au silence invoqué par Salah Abdeslam ?

Si lors de la garde à vue, ce droit est préconisé par certains avocats et déconseillé par les policiers (lire ici), la stratégie devant le juge n’est pas la même. "On a accès au fur et à mesure à l’intégralité du dossier. Plus on avance, plus je conseille de participer à la vérité et de démontrer les erreurs", nous avait expliqué il y a quelques mois le pénaliste bien connu de la twittosphère Me Eolas.





A l’heure du procès, le suspect a tout intérêt à parler, à implorer la pénitence, à endosser une part de responsabilité pour échapper à une autre… Sauf si, nous rappelait alors Me Eolas, "il creuse sa propre tombe en s’énervant, en insultant les juges, ou même s’il a des difficultés à parler et qu’il emploie des mots qui ne reflètent pas sa pensée".





Mais quoiqu’il arrive, ce droit au silence ne peut être interprété comme une preuve de culpabilité ou d’innocence. Un droit, tout simplement. Ce que Salah Abdeslam, qu'on lui prête ou non des qualités de stratège, compte exercer tout au long de son procès.