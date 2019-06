Salon du Bourget : avantage pour Airbus ?

Lors de ce Salon international de l'aéronautique, il est à préciser que Boeing et Airbus semblent au plus mal au niveau des commandes. Pour la première fois, ils affichent un bilan négatif. Quelles en sont les raisons ? Par contre, Airbus est sur le projet d'un nouveau modèle A321 XLR. Une liaison sans escale entre Paris et Chicago qui vise 200 commandes pour l'événement. Face à Boeing, a-t-il l'avantage ?



