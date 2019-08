Salvador : accusée d'avoir tué son bébé mort-né, la jeune Evelyn Hernandez a été acquittée

Evelyn Hernandez avait déjà été condamnée en juillet 2017 à 30 ans de prison mais la décision a été annulée en février dernier par la Cour suprême, après que la jeune femme avait passé 33 mois derrière les barreaux. Pour ce deuxième procès, le ministère public salvadorien avait changé de chef d'inculpation : Evelyn Hernandez n'était plus accusée d'homicide aggravé avec préméditation mais d'homicide aggravé par négligence.





L'affaire remonte au 6 avril 2016, lorsque la jeune femme donne naissance à un bébé dans des toilettes. Transférée à l'hôpital de la ville de Cojutepeque, dans le centre du pays, elle avait été arrêtée et accusée d'homicide. Dans un premier temps, il avait été dit qu'Evelyn Hernandez était tombée enceinte après un viol, mais son avocate a expliqué, sans donner plus de détails, préférer ne plus évoquer ces circonstances à la demande de la jeune femme, qui habite dans un quartier contrôlé par les gangs et pourrait faire l'objet de représailles.