Salvini, le ministre de l’Intérieur italien d’extrême droite, déclare ouverte la chasse aux Roms

Une polémique de plus pour Matteo Salvini, un des nouveaux hommes forts du gouvernement italien. Le ministre de l’Intérieur, aussi patron de la Ligue (extrême droite) a indiqué ce lundi sur une télévision régionale en Lombardie (nord), sa région d'origine, qu'il comptait procéder à un recensement de la communauté Rom en Italie, pour "voir qui, comment et combien ils sont". Pur être plus précis, il a annoncé expulser ceux de nationalité étrangère, et" malheureusement" de garder les Italiens. "Quant aux Roms italiens, malheureusement, tu dois te les garder à la maison", a-t-il déclaré lors de cette émission.